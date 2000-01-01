Чередов Леонтий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Рождение ребёнка
Около 1803
Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Анна Леонтьевна
Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Чередов Василий Леонтьевич
Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1813
Дочь: Акулина Леонтьевна
Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Василиса Леонтьевна
Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1848