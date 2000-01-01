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Чередов Леонтий Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Чередов Гаврила Иванович

Мать: Чередова Настасья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Чередов Иван Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Анна Леонтьевна

Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Чередов Василий Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1813

Дочь: Акулина Леонтьевна

Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Чередов Пётр Леонтьевич

Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Василиса Леонтьевна

Мать ребёнка: Чередова Оксинья Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чередова Оксинья Фёдоровна

Смерть
1848
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