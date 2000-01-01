Хуснутдинов Наиль Марварович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуснутдинов Наиль Марварович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1961

Пол

Мужской

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1984

Дочь: Королева Юлия Наильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1993

Сын: Хуснутдинов Тимур Наильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хуснутдинова Эльмира

Мать ребёнка: Хуснутдинова Лариса Павловна

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