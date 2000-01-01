Хуснутдинов Наиль Марварович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.07.1984
Дочь: Королева Юлия Наильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1993
Сын: Хуснутдинов Тимур Наильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хуснутдинова Эльмира
Мать ребёнка: Хуснутдинова Лариса Павловна