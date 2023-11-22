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Плеханова Елена Васильевна
Плеханова Елена Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
16.08.1967
Пол
Женский
Отец
Плеханов Василий Николевич
1938 г.р.
Мать
Плеханова Мария Ивановна
1943 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1967
Отец:
Плеханов Василий Николевич
Мать:
Плеханова Мария Ивановна
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