Плеханова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1967

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1943 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1967

Отец: Плеханов Василий Николевич

Мать: Плеханова Мария Ивановна

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