Алейников Матвей Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алейников Матвей Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.11.1905 ст.

Сын: Алейников Григорий Матвеевич

Мать ребёнка: Алейникова Степанида Никитична

Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
На 1905 год - крестьянин села Белое Беловской волости Суджанского уезда Курской губернии (вероятно, это слобода Белая Курской области).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алейникова Степанида Никитична

Смерть
Неизвестно
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