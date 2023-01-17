Алейников Матвей Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.11.1905 ст.
Сын: Алейников Григорий Матвеевич
Мать ребёнка: Алейникова Степанида Никитична
Запись о рождении сделана в метрической книге Николаевской церкви города Феодосии.
Место жительства
1905 ст.
Белая, Беловский муниципальный район, Курская область
На 1905 год - крестьянин села Белое Беловской волости Суджанского уезда Курской губернии (вероятно, это слобода Белая Курской области).
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно