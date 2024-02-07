Кухленкова Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.2002
Дочь: Кухленкова Диана Денисовна
Отец ребёнка: Кухленков Денис Анатольевич
Рождение ребёнка
04.12.2003
Сын: Кухленков Никита Денисович
Отец ребёнка: Кухленков Денис Анатольевич
Рождение ребёнка
21.11.2008
Дочь: Кухленкова Алиса Денисовна
Отец ребёнка: Кухленков Денис Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно