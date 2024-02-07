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Кухленкова Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1977

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.2002

Дочь: Кухленкова Диана Денисовна

Отец ребёнка: Кухленков Денис Анатольевич

Рождение ребёнка
04.12.2003

Сын: Кухленков Никита Денисович

Отец ребёнка: Кухленков Денис Анатольевич

Рождение ребёнка
21.11.2008

Дочь: Кухленкова Алиса Денисовна

Отец ребёнка: Кухленков Денис Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кухленков Денис Анатольевич

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