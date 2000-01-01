Грязева Галина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948
Отец: не указан
Мать: Коробова Анна Семеновна
Рождение ребёнка
10.01.1972
Дочь: Дорофеева Инна Васильевна
Отец ребёнка: Грязев Василий
Россия, Кировская обл., Киров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грязев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грязева Елена Васильевна
Отец ребёнка: не указан