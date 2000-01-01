Грязева Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязева Галина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Добавил:

ОИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: не указан

Мать: Коробова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
10.01.1972

Дочь: Дорофеева Инна Васильевна

Отец ребёнка: Грязев Василий

Россия, Кировская обл., Киров
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грязев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грязева Елена Васильевна

Отец ребёнка: не указан

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