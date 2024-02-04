Круподер Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круподер Александр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1947

Сын: Круподер Владимир Александрович

Мать ребёнка: Гейнке Лилия Александровна

Рождение ребёнка
05.06.1949

Сын: Круподер Виктор Александрович

Мать ребёнка: Гейнке Лилия Александровна

Смерть
1992

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