Круподер Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1947
Сын: Круподер Владимир Александрович
Мать ребёнка: Гейнке Лилия Александровна
Рождение ребёнка
05.06.1949
Сын: Круподер Виктор Александрович
Мать ребёнка: Гейнке Лилия Александровна
Смерть
1992