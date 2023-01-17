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Шатохин Сергей Афанасьевич

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Место рождения

Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Ш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Шатохин Афанасий Александрович

Мать: Шатохина Дарья Лукьяновна

Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Шатохин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Шатохина Александра Федоровна

Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Сын: Шатохин Георгий Сергеевич

Мать ребёнка: Шатохина Александра Федоровна

Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Шатохин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Шатохина Александра Федоровна

Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатохина Александра Федоровна

Смерть
Неизвестно
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