Шатохин Сергей Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Рождение ребёнка
Около 1867
Сын: Шатохин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Шатохина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1870
Сын: Шатохин Георгий Сергеевич
Мать ребёнка: Шатохина Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Шатохина Александра Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно