Козлова - Смолякова Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова - Смолякова Валентина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Козлов Андрей Алексеевич

Мать: Козлова Анна Осиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляков Александр Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолякова Лилия Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смоляков Евгений Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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