Козлова - Смолякова Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Козлов Андрей Алексеевич
Мать: Козлова Анна Осиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоляков Александр Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолякова Лилия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смоляков Евгений Михайлович
Смерть
Неизвестно