Кузнецов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

УК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гольцова Серафима Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Тихон Иванович

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Елена Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Орловская область, с. Никольское
Смерть
1938
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