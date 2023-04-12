Кузнецов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1938
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гольцова Серафима Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Кузнецова Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Орловская область, с. Никольское
Смерть
1938