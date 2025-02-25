Петрунько Семён Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Петрунько Семён

Место рождения

Дмухайловка, Дніпропетровська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Петрунько Яков Семенович

Мать ребёнка: не указана

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Дата рождения взята из документов о попадании в плен во время 1 Мировой войны (Российский Государственный Военно-исторический архив, Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), ... Показать все
Рождение ребёнка
До 1891 ст.

Дочь: Снитко (Петрунько) Мария Семеновна

Мать ребёнка: не указана

Дмухайловка, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно

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