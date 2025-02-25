Петрунько Семён
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения взята из документов о попадании в плен во время 1 Мировой войны (Российский Государственный Военно-исторический архив, Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные), ... Показать все
Рождение ребёнка
До 1891 ст.
Дочь: Снитко (Петрунько) Мария Семеновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно