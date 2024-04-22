Щербатова (Шаховская) София Владимировна
Место рождения
Дата рождения09.09.1892
Дата смерти1920
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1892
Бракосочетание
12.07.1912
Рождение ребёнка
31.05.1918
Дочь: Татьяна Эммануиловна
Отец ребёнка: Щербатов Эммануил Николаевич
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1920
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область