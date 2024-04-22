Щербатова (Шаховская) София Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербатова (Шаховская) София Владимировна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.09.1892

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1892

Отец: Шаховской Владимир Алексеевич

Мать: Шаховская Мария Анатольевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
12.07.1912

Муж: Щербатов Эммануил Николаевич

Рождение ребёнка
31.05.1918

Дочь: Татьяна Эммануиловна

Отец ребёнка: Щербатов Эммануил Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1920
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
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