Яковлева (Уфимцева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Уфимцева) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Уфимцева Марина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Яковлев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Василиса Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Яковлев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Владимир

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