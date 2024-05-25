Яковлева (Уфимцева) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Яковлев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Василиса Владимировна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Яковлев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Владимир