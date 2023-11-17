Иван Харитонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Харитонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Харитон Логгинов

Мать: Евфросинья

Рождение ребёнка
1824

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Сергей Иванов

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Зеновий Иванов

Мать ребёнка: Марина Ивановна

Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ТРИГУБОВА НОСОВА
Смерть
1835
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