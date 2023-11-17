Иван Харитонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Харитон Логгинов
Мать: Евфросинья
Рождение ребёнка
1824
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сергей Иванов
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Зеновий Иванов
Мать ребёнка: Марина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
ГОРОД СМОЛЕНСК, Д.ТРИГУБОВА НОСОВА
Смерть
1835