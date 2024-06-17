Обнорская Ефросинья Григорьевна 1876 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиОбнорская Ефросинья Григорьевна

Обнорская Ефросинья Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

18.05.1958

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Обнорская Мария Васильевна

Отец ребёнка: Обнорский Василий Павлович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Проценко (Обнорская) Полина Васильевна

Отец ребёнка: Обнорский Василий Павлович

Смерть
18.05.1958
Дзержинский отдел ЗАГС

Мы используем куки для улучшения работы сайта.