Обнорская Ефросинья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти18.05.1958
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Обнорская Мария Васильевна
Отец ребёнка: Обнорский Василий Павлович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Проценко (Обнорская) Полина Васильевна
Отец ребёнка: Обнорский Василий Павлович
Смерть
18.05.1958
Дзержинский отдел ЗАГС