Красулина (Костарева) Ирина Лукинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина (Костарева) Ирина Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Костарев Лука Андреевич

Мать: не указана

Бракосочетание
28.10.1823

Муж: Красулин Яков Кузьмич

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Красулина Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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