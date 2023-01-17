Красулина (Костарева) Ирина Лукинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Костарев Лука Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
28.10.1823
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Красулина Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич
Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно