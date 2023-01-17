Боровских (Завьялова) Евдокия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровских (Завьялова) Евдокия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.02.1875

Муж: Боровских Алексей Фёдорович

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Челябинская Свято-Троицкая церковь, 2 февраля 1875 год. Жених отряда Казанцева казачий сиденок Алексей Фёдоров Боровских, православного вероисповедания, 18 лет, первым браком. Невеста Долгодеревенско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 24.03.1876

Сын: Боровских Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Боровских Алексей Фёдорович

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Боровских Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Боровских Алексей Фёдорович

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.02.1891

Сын: Боровских Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Боровских Алексей Фёдорович

Рождение ребёнка
04.08.1892

Дочь: Боровских Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Боровских Алексей Фёдорович

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.05.1894

Сын: Боровских Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Боровских Алексей Фёдорович

Казанцево, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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