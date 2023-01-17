Боровских (Завьялова) Евдокия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1875
Челябинская Свято-Троицкая церковь, 2 февраля 1875 год. Жених отряда Казанцева казачий сиденок Алексей Фёдоров Боровских, православного вероисповедания, 18 лет, первым браком. Невеста Долгодеревенско... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 24.03.1876
Сын: Боровских Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Боровских Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Боровских Елена Алексеевна
Отец ребёнка: Боровских Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
04.02.1891
Сын: Боровских Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Боровских Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
04.08.1892
Дочь: Боровских Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Боровских Алексей Фёдорович
Рождение ребёнка
08.05.1894
Сын: Боровских Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Боровских Алексей Фёдорович
Смерть
Неизвестно