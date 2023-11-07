Михайлов Геогргий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.07.1949
Дочь: Черникова Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
03.02.1950
Дочь: Шумакова Тамара Георгиевна
Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сутягина Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна
Смерть
Неизвестно