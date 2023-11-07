Михайлов Геогргий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлов Геогргий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.07.1949

Дочь: Черникова Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
03.02.1950

Дочь: Шумакова Тамара Георгиевна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сутягина Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Михайлова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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