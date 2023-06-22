Пакина (Данилова) Наталья Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1967
Рождение ребёнка
04.10.1988
Дочь: Пивень (Пакина) Юлия Марковна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.09.2002
Сын: Пакин Вадим Маркович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
15.01.2010
Муж: скрыто настройками приватности