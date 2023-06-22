Пакина (Данилова) Наталья Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пакина (Данилова) Наталья Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1967

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1967

Отец: Данилов Анатолий Михайлович

Мать: Данилова (Киселева) Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
04.10.1988

Дочь: Пивень (Пакина) Юлия Марковна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.09.2002

Сын: Пакин Вадим Маркович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
15.01.2010

Муж: скрыто настройками приватности

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