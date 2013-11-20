Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1934
Дата смерти20.11.2013
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец: Кузнецов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шахова (Гаврилова) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каронова (Гаврилова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Гаврилов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилов Николай
Смерть
20.11.2013
Липин Бор, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область