Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна 1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гаврилова (Кузнецова) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Дата смерти

20.11.2013

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Кузнецов Иван

Мать: Кузнецова (Белова) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шахова (Гаврилова) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каронова (Гаврилова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Гаврилов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилов Николай

Смерть
20.11.2013
Липин Бор, Вашкинский муниципальный район, Вологодская область

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