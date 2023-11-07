Дрожжина Матрена Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723 ст.
Отец: Архип
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Волово, Воловский район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Малевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1744 ст.
Сын: Дрожжин Тимофей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Дрожжин Лаврентий Никитович
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: (Дрожжина) Василиса Лаврентьевна
Отец ребёнка: Дрожжин Лаврентий Никитович
Смерть
Неизвестно