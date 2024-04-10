Довгард Эдгар Йехиельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довгард Эдгар Йехиельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Довгард Йехиель Хила

Мать: Ольга (Люся) Александровна

Рождение ребёнка
01.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила

Рождение ребёнка
22.02.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила

Смерть
2008
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