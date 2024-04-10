Довгард Эдгар Йехиельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Довгард Йехиель Хила
Рождение ребёнка
01.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила
Рождение ребёнка
22.02.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила
Смерть
2008