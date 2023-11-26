Пученкин Тимофей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: не указана
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 57 поз 6-й рев-189
Рождение ребёнка
1782
Сын: Пученкин Спиридон Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Пученкин Фирапонт Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 57 поз 6-й рев-189
Рождение ребёнка
1786
Сын: Пученкин Алимпий Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 57 поз 6-й рев-189
Рождение ребёнка
1791
Сын: Пученкин Иван младший Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 57 поз 6-й рев-189
Смерть
Неизвестно