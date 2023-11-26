Пученкин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пученкин Тимофей

Место рождения

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Пученкин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 57 поз 6-й рев-189
Рождение ребёнка
1782

Сын: Пученкин Спиридон Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Пученкин Фирапонт Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 57 поз 6-й рев-189
Рождение ребёнка
1786

Сын: Пученкин Алимпий Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 57 поз 6-й рев-189
Рождение ребёнка
1791

Сын: Пученкин Иван младший Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область
Тамбов Ф.12 оп.1 д.445 лист 57 поз 6-й рев-189
Смерть
Неизвестно

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