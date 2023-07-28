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Прасковья Ивановна

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Иван

Мать: Глафира

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Бракосочетание
1899

Муж: Богославский Филипп Михайлович

Рождение ребёнка
28.11.1900

Сын: Богословский Николай Филиппович

Отец ребёнка: Богославский Филипп Михайлович

Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907

Сын: Богуславский Аркадий Филиппович

Отец ребёнка: Богославский Филипп Михайлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Богославская) Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Богославский Филипп Михайлович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

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