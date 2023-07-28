Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Бракосочетание
1899
Рождение ребёнка
28.11.1900
Сын: Богословский Николай Филиппович
Отец ребёнка: Богославский Филипп Михайлович
Глебовка, Кущевский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1907
Сын: Богуславский Аркадий Филиппович
Отец ребёнка: Богославский Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Богославская) Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Богославский Филипп Михайлович
Смерть
Неизвестно