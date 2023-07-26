Самойленко Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1977
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Самойленко Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Летом работал сторожем
Военная награда
Неизвестно
Имел какие-то медали(военные награды), но они скорее всего утеряны
Рождение ребёнка
12.01.1941
Сын: Самойленко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Самойленко (Дидковская) Мария Андреевна
Военная служба
До 1945
Дошел до Берлина, имел ранение в области головы(насколько известно имел стальную пластину в голове)
Место жительства
С 1945 по 1966
Жили в Житомирской области, затем переехали в Крым
Смерть
Около 1977
Умер когда варил еду для свиней паяльником(сгорел, получил 80% ожогов)
Похороны
Неизвестно