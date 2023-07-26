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Самойленко Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1977

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Самойленко Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самойленко (Дидковская) Мария Андреевна

Работа или профессия
Неизвестно
Летом работал сторожем
Военная награда
Неизвестно
Имел какие-то медали(военные награды), но они скорее всего утеряны
Рождение ребёнка
12.01.1941

Сын: Самойленко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Самойленко (Дидковская) Мария Андреевна

Военная служба
До 1945
Дошел до Берлина, имел ранение в области головы(насколько известно имел стальную пластину в голове)
Место жительства
С 1945 по 1966
Стальное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым
Жили в Житомирской области, затем переехали в Крым
Смерть
Около 1977
Умер когда варил еду для свиней паяльником(сгорел, получил 80% ожогов)
Похороны
Неизвестно
Стальное, Джанкойский муниципальный район, Республика Крым

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