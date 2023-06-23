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Мухин Александр Николаев

Место рождения

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: Мухин Николай Захаров

Мать: Мухина Параскева Иванова

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Восприемник
12.08.1912 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Крещение: Федор Павлович Мухин 10.08.1912 ст. г.р.
Бракосочетание
22.10.1912 ст.

Жена: Мухина (Афанасьева) Евдокия Матвеева

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.

Сын: Мухин Владимир Александров

Мать ребёнка: Мухина (Афанасьева) Евдокия Матвеева

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
25.05.1920

Сын: Мухин Константин Александрович

Мать ребёнка: Мухина (Афанасьева) Евдокия Матвеева

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Смерть
Неизвестно

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