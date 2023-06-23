Мухин Александр Николаев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1892
Отец: Мухин Николай Захаров
Мать: Мухина Параскева Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Восприемник
12.08.1912 ст.
Крещение: Федор Павлович Мухин 10.08.1912 ст. г.р.
Бракосочетание
22.10.1912 ст.
Рождение ребёнка
25.05.1914 ст.
Сын: Мухин Владимир Александров
Мать ребёнка: Мухина (Афанасьева) Евдокия Матвеева
Рождение ребёнка
25.05.1920
Сын: Мухин Константин Александрович
Мать ребёнка: Мухина (Афанасьева) Евдокия Матвеева
Смерть
Неизвестно