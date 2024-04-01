Плешкевич Алексей Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкевич Алексей Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плешкевич Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Плешкевич Елизавета Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Титова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Плешкевич Елизавета Ивановна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкевич Елизавета Ивановна

Курган, город Курган, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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