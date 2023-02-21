Добрякова (Финогина) Ксения Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добрякова (Финогина) Ксения Александрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

23.?.1835

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1785 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1798 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Финогин Александр Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1831

Муж: Добряков Алексей Варламов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Поручители: со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя крестьяне Прокофий Никифоров Добряков, Тимофей Матвеев Медведев, Егор Стефанов Захаров; со стороны невесты Федор Андрев Шеронов, Стефан Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1832

Сын: Добряков Иоанн Варламов

Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.02.1834

Дочь: Агафья Алексеева

Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Похороны
?.07.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
23.?.1835
Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от родов | от родов
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