Добрякова (Финогина) Ксения Александрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смерти23.?.1835
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1811
Отец: Финогин Александр Григорьев
Бракосочетание
23.10.1831
Поручители: со стороны жениха Села Новой Рачейки казенныя крестьяне Прокофий Никифоров Добряков, Тимофей Матвеев Медведев, Егор Стефанов Захаров; со стороны невесты Федор Андрев Шеронов, Стефан Иванов... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1832
Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов
Рождение ребёнка
03.02.1834
Дочь: Агафья Алексеева
Отец ребёнка: Добряков Алексей Варламов
Похороны
?.07.1835
на отведенном кладбище при Казанской церкви
Смерть
23.?.1835
Причина смерти: от родов | от родов