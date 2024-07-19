Андреева Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.08.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.07.1956

Сын: Андреев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич

живет в коломне
Рождение ребёнка
24.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич

Смерть
04.08.1979

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