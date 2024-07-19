Андреева Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.07.1956
Сын: Андреев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич
живет в коломне
Рождение ребёнка
24.06.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Андреев Николай Дмитриевич
Смерть
04.08.1979