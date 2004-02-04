Виноградова (Турыгина) Антонина Ильинична
Место рождения
Дата рождения14.03.1941
Дата смерти04.02.2004
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1941
Рождение ребёнка
04.09.1968
Дочь: Виноградова Юлия Германовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
04.12.1977
Сын: Виноградов Алексей Германович
Отец ребёнка: Виноградов Герман Николаевич
Смерть
04.02.2004
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область