Виноградова (Турыгина) Антонина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградова (Турыгина) Антонина Ильинична

Место рождения

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.03.1941

Дата смерти

04.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1941

Отец: Турыгин Илья Васильевич

Мать: Турыгина (Глазунова) Любовь Васильевна

Максатиха, Максатихинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.09.1968

Дочь: Виноградова Юлия Германовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
04.12.1977

Сын: Виноградов Алексей Германович

Отец ребёнка: Виноградов Герман Николаевич

Смерть
04.02.2004
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область

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