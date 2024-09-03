Дмитрий Павлович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1692 и 1699
Дата смертиМежду 1730 и 1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1692 и 1699
Отец: Павел Иванович
Мать: не указана
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 100 об лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Павел Иванович, 55 лет, вдовец. У него 3 сына Иван, 30 лет, Дмитрий, 20 лет (холост), Василий 15 лет. У Ивана жен... Показать все
Бракосочетание
Между 1723 и 1729
Жена: Аграфена Лукинична
Рождение ребёнка
Между 1726 и 1729
Сын: Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Аграфена Лукинична
Смерть
Между 1730 и 1755