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Дмитрий Павлович

Место рождения

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1692 и 1699

Дата смерти

Между 1730 и 1755

Пол

Мужской

Отец

Около 1664 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1692 г.р.

Дети

Между 1726 и 1729 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1692 и 1699

Отец: Павел Иванович

Мать: не указана

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Упоминание
Около 1719
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
РГАДА 350 1 90 100 об лист. Деревня Новая (Церкви Троицы Живоначальной что на Нозьме). Павел Иванович, 55 лет, вдовец. У него 3 сына Иван, 30 лет, Дмитрий, 20 лет (холост), Василий 15 лет. У Ивана жен... Показать все
Бракосочетание
Между 1723 и 1729

Жена: Аграфена Лукинична

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Между 1726 и 1729

Сын: Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Аграфена Лукинична

Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Между 1730 и 1755
Новая, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

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