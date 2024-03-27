Литвин Моисей
Место рожденияс.Зырянское, Селенгинского района
Дата рождения1880
Дата смерти28.03.1927
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Литвин Леонтий
Мать: Литвина (Литвина) Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1909
Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)
Рождение ребёнка
29.10.1909
Сын: Литвин Леонид (Лейб)
Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася
Рождение ребёнка
22.07.1912
Сын: Литвин Владимир (Велвель)
Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)
Рождение ребёнка
28.04.1915
Дочь: Литвина (Литвина) Мария
Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)
по метрикам доподлинно известна дата рождения: 14 апреля 1914 года (данные трудовой книжки также подтверждают год рождения 1914). Мы семьей все время отмечали день рождения бабушки 28 апреля.
Рождение ребёнка
20.05.1920
Рождение ребёнка
20.09.1921
Рождение ребёнка
27.09.1922
Рождение ребёнка
13.01.1924
Смерть
28.03.1927
Похороны
Неизвестно