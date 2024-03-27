Литвин Моисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвин Моисей

Место рождения

с.Зырянское, Селенгинского района

Дата рождения

1880

Дата смерти

28.03.1927

Пол

Мужской

Отец

1837 г.р.

Мать

1854 г.р.

Жена

1877 г.р.

Дети

1909 г.р.
1909 г.р.
1912 г.р.
1915 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Литвин Леонтий

Мать: Литвина (Литвина) Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)

Рождение ребёнка
29.10.1909

Сын: Литвин Леонид Моисеевич

Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)

Рождение ребёнка
29.10.1909

Сын: Литвин Леонид (Лейб)

Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася

Рождение ребёнка
22.07.1912

Сын: Литвин Владимир (Велвель)

Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)

Рождение ребёнка
28.04.1915

Дочь: Литвина (Литвина) Мария

Мать ребёнка: Литвина (Вассерман) Гитель (Гутя)

по метрикам доподлинно известна дата рождения: 14 апреля 1914 года (данные трудовой книжки также подтверждают год рождения 1914). Мы семьей все время отмечали день рождения бабушки 28 апреля.
Рождение ребёнка
20.05.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася

Рождение ребёнка
20.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася

Рождение ребёнка
27.09.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася

Рождение ребёнка
13.01.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Литвина (Левентас) Бася

Смерть
28.03.1927
Похороны
Неизвестно

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