Нечаев Илья
Место рождения
Дата рождения1759
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Нечаев Григорий
Мать: ?
Рождение ребёнка
1780
Сын: Нечаев Иван
Мать ребёнка: Нечаева Евгения
Рождение ребёнка
1789
Сын: Нечаев Федор
Мать ребёнка: Нечаева Евгения
Рождение ребёнка
1794
Сын: Нечаев Никита
Мать ребёнка: Нечаева Евгения
Рождение ребёнка
1797
Сын: Нечаев Петр
Мать ребёнка: Нечаева Евгения
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Екатерина
Мать ребёнка: Нечаева Евгения
Смерть
1812