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Нечаев Илья

Место рождения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

1759

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Нечаев Григорий

Мать: ?

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Нечаев Иван

Мать ребёнка: Нечаева Евгения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Нечаев Федор

Мать ребёнка: Нечаева Евгения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Нечаев Никита

Мать ребёнка: Нечаева Евгения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Нечаев Петр

Мать ребёнка: Нечаева Евгения

Верея, Наро-Фоминский, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Нечаева Евгения

Смерть
1812
Верея, Наро-Фоминский, Московская область
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