Марфа Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохор Максимов
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Прохорова
Отец ребёнка: Прохор Максимов
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Степан Прохоров
Отец ребёнка: Прохор Максимов
Смерть
Неизвестно