Марфа Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Около 1820 г.р.
Около 1828 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор Максимов

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Прохорова

Отец ребёнка: Прохор Максимов

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Степан Прохоров

Отец ребёнка: Прохор Максимов

Смерть
Неизвестно

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