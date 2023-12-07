Береснева Параскева
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти30.01.1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Иван
Отец ребёнка: Береснев Михей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Береснев Василий
Отец ребёнка: Береснев Михей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Береснев Михей
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Петелина (Береснева) Марфа
Отец ребёнка: Береснев Михей
Рождение ребёнка
30.08.1828
Дочь: (Береснева) Анна
Отец ребёнка: Береснев Михей
Рождение ребёнка
19.02.1830
Дочь: (Береснева) Евдокия
Отец ребёнка: Береснев Михей
Рождение ребёнка
27.08.1831
Сын: Береснев Александр
Отец ребёнка: Береснев Михей
Рождение ребёнка
10.10.1832
Дочь: (Береснева) Зиновия
Отец ребёнка: Береснев Михей
Смерть
30.01.1833
Рождение ребёнка
02.02.1842
Сын: Береснев Федор
Отец ребёнка: Береснев Михей