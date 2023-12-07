Береснева Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснева Параскева

Место рождения

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1798

Дата смерти

30.01.1833

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Алексей

Мать: не указана

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береснев Иван

Отец ребёнка: Береснев Михей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Береснев Василий

Отец ребёнка: Береснев Михей

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Береснев Михей

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Петелина (Береснева) Марфа

Отец ребёнка: Береснев Михей

Рождение ребёнка
30.08.1828

Дочь: (Береснева) Анна

Отец ребёнка: Береснев Михей

Рождение ребёнка
19.02.1830

Дочь: (Береснева) Евдокия

Отец ребёнка: Береснев Михей

Рождение ребёнка
27.08.1831

Сын: Береснев Александр

Отец ребёнка: Береснев Михей

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1832

Дочь: (Береснева) Зиновия

Отец ребёнка: Береснев Михей

Смерть
30.01.1833
Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1842

Сын: Береснев Федор

Отец ребёнка: Береснев Михей

Мотовилиха, Пермский уезд, Пермская губерния

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