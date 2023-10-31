Щербакова Анна Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.05.2001
Сын: Сенников Виталий Александрович
Рождение ребёнка
30.08.2002
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
29.09.2005
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
10.07.2007
Дочь: Щербакова Софья Андреевна
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
06.06.2008
Дочь: Щербакова Маргарита Андреевна
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Михайлович
Рождение ребёнка
11.04.2020
Сын: Щербаков Станислав Андреевич
Отец ребёнка: Щербаков Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно