Щербакова Анна Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова Анна Викторовна

Щербакова Анна Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.05.2001

Сын: Сенников Виталий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.08.2002

Сын: Щербаков Артём Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
29.09.2005

Сын: Щербаков Вадим Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
10.07.2007

Дочь: Щербакова Софья Андреевна

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
06.06.2008

Дочь: Щербакова Маргарита Андреевна

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Михайлович

Рождение ребёнка
11.04.2020

Сын: Щербаков Станислав Андреевич

Отец ребёнка: Щербаков Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Андрей Михайлович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close