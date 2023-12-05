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Новикова -- Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1897

Сын: Новиков Петр Степанович

Отец ребёнка: Новиков Степан Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.11.1898

Сын: Новиков Яков Степанович

Отец ребёнка: Новиков Степан Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
11.03.1901

Дочь: Новикова Дарья Степановна

Отец ребёнка: Новиков Степан Федотович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Степан Федотович

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