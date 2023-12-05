Новикова -- Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
24.11.1897
Отец ребёнка: Новиков Степан Федотович
Рождение ребёнка
25.11.1898
Отец ребёнка: Новиков Степан Федотович
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
11.03.1901
Дочь: Новикова Дарья Степановна
Отец ребёнка: Новиков Степан Федотович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно