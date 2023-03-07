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Воробьева Ирина Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

26.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Воробьев Семен

Мать: Воробьева Анна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Маруева Валентина Алексеевена

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Павлович

Казыевка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
02.03.1932

Дочь: Бобина Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Павлович

Казыевка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.02.1934

Дочь: Вера Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Павлович

Казыевка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
12.12.1941

Дочь: Лукьянова Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Воробьев Алексей Павлович

Казыевка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьев Алексей Павлович

Смерть
26.01.1972
Казыевка, Лысковский муниципальный район, Нижегородская область
Язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки
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