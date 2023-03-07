Воробьева Ирина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти26.01.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Воробьев Семен
Мать: Воробьева Анна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Маруева Валентина Алексеевена
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1932
Дочь: Бобина Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
19.02.1934
Дочь: Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
12.12.1941
Дочь: Лукьянова Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Воробьев Алексей Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.01.1972
Язвенная болезнь желудка и 12перстной кишки