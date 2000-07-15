Смирнов Геннадий Александрович
Место рождения
Дата рождения28.07.1939
Дата смерти15.07.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1963
Сын: Смирнов Андрей Геннадьевич
Мать ребёнка: Смирнова (Чернова) Анна Тимофевна
Рождение ребёнка
07.10.1970
Дочь: Шабанова (Смирнова) Инна Геннадьевна
Мать ребёнка: Смирнова (Чернова) Анна Тимофевна
Смерть
15.07.2000
Тольятти, Тольятти, Самарская область