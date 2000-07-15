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Смирнов Геннадий Александрович

Место рождения

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

28.07.1939

Дата смерти

15.07.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1939

Отец: Смирнов Александр Яковлевич Немой

Мать: Смирнова (Смирнова) Перасковья Захаровна

Кротово, Ветлужский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Чернова) Анна Тимофевна

Рождение ребёнка
14.04.1963

Сын: Смирнов Андрей Геннадьевич

Мать ребёнка: Смирнова (Чернова) Анна Тимофевна

Рождение ребёнка
07.10.1970

Дочь: Шабанова (Смирнова) Инна Геннадьевна

Мать ребёнка: Смирнова (Чернова) Анна Тимофевна

Смерть
15.07.2000
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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