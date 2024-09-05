Кирил Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирил Яковлев

Кирил Яковлев

Место рождения

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Михайлова

Рождение ребёнка
01.09.1836

Дочь: Марфа Кирилова

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
10.06.1839

Сын: Леонтий Кирилов

Мать ребёнка: Ксения Михайлова

Белое Озеро, Яльчикский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.