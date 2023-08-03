Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

ЦГИА СПб. ф.1647 оп.1 д.36 85
Место жительства
Неизвестно
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1838 ст.

Муж: Афанасий Петрович

Рождение ребёнка
1838 ст.

Сын: Филипп Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Тимофей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1846 ст.

Дочь: Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.

Сын: Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Петрович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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