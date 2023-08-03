Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
ЦГИА СПб. ф.1647 оп.1 д.36 85
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
До 1838 ст.
Муж: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1838 ст.
Сын: Филипп Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
1841
Сын: Тимофей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
Между 1843 и 1846 ст.
Дочь: Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1846 ст.
Сын: Илья Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Петрович
Смерть
Неизвестно