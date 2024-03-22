Онищенко Ирина Фомина
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Онищенко Макарий
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Онищенко Макарий
Рождение ребёнка
24.06.1874
Сын: Онищенко Иван
Отец ребёнка: Онищенко Макарий
Рождение ребёнка
18.06.1877
Сын: Онищенко Леонтий
Отец ребёнка: Онищенко Макарий
Рождение ребёнка
02.08.1883
Сын: Онищенко Антон
Отец ребёнка: Онищенко Макарий
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Онищенко Макарий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Онищенко Макарий
Смерть
1890
Причина смерти: водянка
Похороны
Неизвестно