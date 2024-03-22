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Онищенко Ирина Фомина

Место рождения

Белоцерковцы, Полтавська область

Дата рождения

1845

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Онищенко Макарий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Онищенко Макарий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
24.06.1874

Сын: Онищенко Иван

Отец ребёнка: Онищенко Макарий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
18.06.1877

Сын: Онищенко Леонтий

Отец ребёнка: Онищенко Макарий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.08.1883

Сын: Онищенко Антон

Отец ребёнка: Онищенко Макарий

Белоцерковцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Онищенко Макарий

Белоцерковцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Онищенко Макарий

Смерть
1890
Белоцерковцы, Полтавська область
Причина смерти: водянка
Похороны
Неизвестно
Белоцерковцы, Полтавська область
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