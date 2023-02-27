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(Рогозина) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1845 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Захар

Рождение ребёнка
09.01.1875

Дочь: (Рогозина) Татьяна

Отец ребёнка: Рогозин Захар

Рождение ребёнка
16.09.1877

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Захар

Рождение ребёнка
28.04.1885

Дочь: (Рогозина) Матрёна

Отец ребёнка: Рогозин Захар

Рождение ребёнка
12.07.1889

Дочь: (Рогозина) Мария

Отец ребёнка: Рогозин Захар

Смерть
Неизвестно

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