(Рогозина) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Захар
Рождение ребёнка
09.01.1875
Дочь: (Рогозина) Татьяна
Отец ребёнка: Рогозин Захар
Рождение ребёнка
16.09.1877
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Захар
Рождение ребёнка
28.04.1885
Дочь: (Рогозина) Матрёна
Отец ребёнка: Рогозин Захар
Рождение ребёнка
12.07.1889
Дочь: (Рогозина) Мария
Отец ребёнка: Рогозин Захар
Смерть
Неизвестно