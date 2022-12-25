Махоркина Густиния Фокиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Петрашева (Махоркина) Ксения Евдокимова
Отец ребёнка: Махоркин Евдоким Феодосиев
Рождение ребёнка
Около 1866 ст.
Дочь: Махоркина Марина Евдокимова
Отец ребёнка: Махоркин Евдоким Феодосиев
Рождение ребёнка
25.01.1870 ст.
Сын: Махоркин Игнат Евдокимович
Отец ребёнка: Махоркин Евдоким Феодосиев
Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область