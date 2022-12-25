Махоркина Густиния Фокиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махоркина Густиния Фокиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Петрашева (Махоркина) Ксения Евдокимова

Отец ребёнка: Махоркин Евдоким Феодосиев

Рождение ребёнка
Около 1866 ст.

Дочь: Махоркина Марина Евдокимова

Отец ребёнка: Махоркин Евдоким Феодосиев

Рождение ребёнка
25.01.1870 ст.

Сын: Махоркин Игнат Евдокимович

Отец ребёнка: Махоркин Евдоким Феодосиев

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область

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