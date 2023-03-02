Фомин Иван Федорович
Место рожденияСело Островное, Мишкинский район
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фомин Федор Петрович
Село Островное, Мишкинский район
Рождение ребёнка
09.02.1930
Мать ребёнка: Фомина Пелагея Петровна
Село Островное, Мишкинский район
Рождение ребёнка
01.10.1931
Мать ребёнка: Фомина Пелагея Петровна
Село Островное, Мишкинский район
Место жительства
Неизвестно
Г. Коркино, Челябинской обл.
Проживал по ул. Цвиллинга примерно с 1955 по 1969 гг
Место жительства
Неизвестно
Г. Херсон, Украина
Проживал примерно с 1970 по 1980 гг
Смерть
Неизвестно