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Фомин Иван Федорович

Место рождения

Село Островное, Мишкинский район

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фомин Федор Петрович

Мать: не указана

Село Островное, Мишкинский район
Рождение ребёнка
09.02.1930

Сын: Фомин Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Фомина Пелагея Петровна

Село Островное, Мишкинский район
Рождение ребёнка
01.10.1931

Сын: Фомин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Фомина Пелагея Петровна

Село Островное, Мишкинский район
Место жительства
Неизвестно
Г. Коркино, Челябинской обл.
Проживал по ул. Цвиллинга примерно с 1955 по 1969 гг
Место жительства
Неизвестно
Г. Херсон, Украина
Проживал примерно с 1970 по 1980 гг
Смерть
Неизвестно
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