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Нестерович Гаврило Филипович

Место рождения

Магдулино, Мядельский район, Минская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Нестерович Филип Яковлевич

Мать: не указана

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.10.1851 ст.

Сын: Нестерович Филип Гаврилович

Мать ребёнка: Нестерович Зося Андреевна

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Нестерович Норберт Гаврилович

Мать ребёнка: Нестерович Зося Андреевна

Магдулино, Мядельский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нестерович Зося Андреевна

Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
Магдулино, Мядельский район, Минская область
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