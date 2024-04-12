Нестерович Гаврило Филипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Нестерович Филип Яковлевич
Рождение ребёнка
22.10.1851 ст.
Сын: Нестерович Филип Гаврилович
Мать ребёнка: Нестерович Зося Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Нестерович Норберт Гаврилович
Мать ребёнка: Нестерович Зося Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Мядель, Мядельский район, Минская область
Смерть
Неизвестно