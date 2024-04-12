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Федяков Петр Николаев

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1895 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 21 января 1913г Жених: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков, православный, первым браком, 23 лет Невеста: деревни Ясашной крестьянская дочь девица Анна Феодорова Тонкова... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Федякова Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Федякова Анна Феодорова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
21.01.1913

Жена: Федякова Анна Феодорова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 21 января 1913г Жених: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков, православный, первым браком, 23 лет Невеста: деревни Ясашной крестьянская дочь девица Анна Феодорова Тонкова... Показать все
Рождение ребёнка
20.12.1913

Дочь: Федякова Анастасия Петрова

Мать ребёнка: Федякова Анна Феодорова

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 20-21 декабря 1913г Анастасия Родители: Сокольского села запасной рядовой Петр Николаев Федяков и законная его жена Анна Феодорова, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьян... Показать все
Смерть
Неизвестно
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