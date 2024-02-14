Ишалин Альмухамед (Алешка) N1C1
Место рожденияд.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Дата рождения1705
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705
Отец: Ишали N1C1 Самятнин
Мать: Крымя Курмаева
Рождение ребёнка
1724
Сын: Алешкин Уразай N1C1
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Дочь: (Алешкин) Бисолтан Алешкина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1754