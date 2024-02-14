Ишалин Альмухамед (Алешка) N1C1 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишалин Альмухамед (Алешка) N1C1

Место рождения

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни

Дата рождения

1705

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1705

Отец: Ишали N1C1 Самятнин

Мать: Крымя Курмаева

Рождение ребёнка
1724

Сын: Алешкин Уразай N1C1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Дочь: (Алешкин) Бисолтан Алешкина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1754

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