Выдрина Евдокия Маркелловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Выдрин Маркелл
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1876
Сын: Нефтяков Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Нефтяков Николай Семёнович
Рождение ребёнка
21.05.1877
Сын: Нефтяков Константин Николаевич
Отец ребёнка: Нефтяков Николай Семёнович
Рождение ребёнка
22.01.1879
Дочь: Нефтякова Анна Николаевна
Отец ребёнка: Нефтяков Николай Семёнович
Рождение ребёнка
19.07.1880
Дочь: Нюхтякова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Нефтяков Николай Семёнович
Рождение ребёнка
13.05.1885
Сын: Невтяков Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Нефтяков Николай Семёнович
Смерть
Неизвестно