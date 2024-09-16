Выдрина Евдокия Маркелловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выдрина Евдокия Маркелловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Выдрин Маркелл

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефтяков Николай Семёнович

Рождение ребёнка
01.01.1876

Сын: Нефтяков Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Нефтяков Николай Семёнович

Рождение ребёнка
21.05.1877

Сын: Нефтяков Константин Николаевич

Отец ребёнка: Нефтяков Николай Семёнович

Рождение ребёнка
22.01.1879

Дочь: Нефтякова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Нефтяков Николай Семёнович

Рождение ребёнка
19.07.1880

Дочь: Нюхтякова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Нефтяков Николай Семёнович

Рождение ребёнка
13.05.1885

Сын: Невтяков Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Нефтяков Николай Семёнович

Смерть
Неизвестно

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