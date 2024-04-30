Упорова Марфа Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Упоров Абрам Семенов
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Упорова Анна Абрамова
Отец ребёнка: Упоров Абрам Семенов
Рождение ребёнка
15.?.1912 ст.
Сын: Упоров Федор Абрамов
Отец ребёнка: Упоров Абрам Семенов
Рождение ребёнка
?.11.1913
Отец ребёнка: Упоров Абрам Семенов
Рождение ребёнка
16.11.1913
Дочь: Упорова Елизавета Абрамова
Отец ребёнка: Упоров Абрам Семенов
Смерть
Неизвестно