Упорова Марфа Степанова 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Упорова Марфа Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Абрам Семенов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Упорова Анна Абрамова

Отец ребёнка: Упоров Абрам Семенов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.?.1912 ст.

Сын: Упоров Федор Абрамов

Отец ребёнка: Упоров Абрам Семенов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
?.11.1913

Сын: Упоров Андрей Абрамов

Отец ребёнка: Упоров Абрам Семенов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1913

Дочь: Упорова Елизавета Абрамова

Отец ребёнка: Упоров Абрам Семенов

Боярка, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Смерть
Неизвестно

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